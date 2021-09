Falso cliente esfaqueia e viola agente imobiliária em casa à venda

Uma agente imobiliária de 34 anos foi agredida, inclusive com golpes de faca no tórax, e violada por um homem que se fez passar por cliente.O crime ocorreu ao final da tarde de segunda-feira na zona de Sobral de Monte Agraço e o violador, de 25 anos, foi formalmente detido esta terça-feira de madrugada pela PJ de Lisboa, cujos investigadores reuniram prova contra o suspeito após este ter sido identificado por populares, no local, nos momentos após o crime, e intercetado por uma patrulha da GNR do posto de Sobral de Monte Agraço.