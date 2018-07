Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso diretor do Sporting burla e agride mulheres

Seduz mulheres através do Facebook e diz ter sido roubado no ataque a Alcochete.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

Dedica-se há anos a burlar mulheres que conhece na rede social Facebook e, sexta-feira, encontrou-se com uma das vítimas, em Gondomar. Conquistou a sua confiança, dizendo que é diretor técnico da equipa B do Sporting e que tinha sido roubado e agredido no recente ataque à Academia de Alcochete.



A mulher, que estava acompanhada pelo filho, duvidou da história e quis sair do local. O homem, desempregado, de 45 anos, e residente em S. Pedro da Cova, tentou agredi-la e levou-lhe a chave do carro. Foi detido pela GNR.



Levado a tribunal, saiu em liberdade, sujeito a termo de identidade e residência, e ficou proibido de se aproximar da vítima e do filho desta.



O burlão, que já recebe a alcunha de ‘Capitão Roby’ tem um longo historial de burlas, em que as vítimas - entre elas, uma médica e uma professora - são sempre mulheres.



Na maioria dos casos, o esquema passa sempre por perfis falsos de Facebook, nos quais se apresenta com um aspeto cuidado ou vestindo camisolas do Sporting, de forma a dar credibilidade ao ‘conto do vigário’.



A GNR está a investigar e admite que haja mais vítimas.



‘Capitão Roby’, o burlão dos burlões

‘Cavalheiro na casa dos 40 anos, alto e bem-apessoado, senhor de muito saber e dono de fortuna própria’. Este era o anúncio que Jorge Veríssimo Monteiro usava para se apresentar nas páginas de revistas cor-de-rosa dos anos 70 e 80 do século passado.



E assim enganou pelo menos 70 senhoras. Ficou conhecido como ‘Casanova’ ou ‘Capitão Roby’.



PORMENORES

Diz que ganha 30 mil euros

O suspeito terá dito a uma das vítimas que ganhava 30 mil euros por mês, enquanto diretor técnico da equipa B dos Leões.



Atacado na Academia

O homem terá afirmado que tinha abandonado o Sporting após ter sido agredido e roubado na invasão à Academia de Alcochete, em maio.