Falso estafeta leva 100 mil euros de ourivesaria no Centro Comercial Colombo

Um assaltante fazendo-se passar por estafeta de um serviço de entregas, com a mochila às costas e capacete integral, irrompeu na segunda-feira pela loja Boutique dos Relógios Plus, na praça central do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, sacou de uma marreta e partiu um expositor, levando mais de 100 mil euros em relógios de luxo.



Fugiu a correr para o exterior, onde um cúmplice o esperava de moto. Na loja estava um funcionário, que ficou atónito. O ataque ficou registado em videovigilância. A PSP esteve no local e investiga.

O Colombo está em "coordenação" com as autoridades e diz ter "meios técnicos e humanos para garantir a segurança".