A PSP de Cascais deteve, na freguesia da Parede, um homem de 29 anos que, durante o mês de março, e fazendo-se passar por estafeta numa moto, assaltou pelo menos duas idosas pelo método do esticão. Levou as malas que as vítimas transportavam a tiracolo. Presente a tribunal, ficou em liberdade.





De acordo com a Polícia, o homem, ilegal no País e sem residência fixa, andava de moto e disfarçava com a mochila de uma plataforma de entregas ao domicílio. Após abordar e roubar as vítimas com violência, usou os cartões bancários que as idosas tinham guardados nas malas e, através do sistema de contactless, realizou várias compras.