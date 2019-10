Falso estudante é ladrão em série em salas de aula e residências

Fazendo passar-se por estudante, o homem, de 43 anos, lançou desde o início do ano uma onda de assaltos em salas de aulas de várias universidades em Lisboa.Além dos estabelecimentos de ensino, também invadia e ‘limpava’ residências. Foi um assalto que rendeu 32 mil euros, num apartamento, no Parque das Nações, na zona oriental da cidade, na segunda-feira, que levou à detenção do assaltante no dia seguinte. Já está em preventiva.A PSP travou o homem através de um mandado de detenção, na noite de terça-feira, pelas 21h45. Foi possível ligá-lo ao crime porque tentou vender um telemóvel iPhone, numa loja, o que levantou suspeitas e levou ao alerta à polícia. O ladrão também manteve em sua posse dois relógios, um deles Cartier, no valor de 8 mil euros, que foi recuperado na busca domiciliária.No total, o assalto que fez ao apartamento, no qual entrou através do método de arrombamento, levando também artigos informáticos e dinheiro, rendeu-lhe 31 800 euros. Na busca domiciliária, além de artigos furtados, a PSP apreendeu um passa-montanhas que o ladrão usava nos assaltos às habitações.As autoridades já estavam a investigar o homem por mais assaltos a casas e furtos em universidades – o falso estudante conseguiu apoderar-se de, pelo menos, 16 computadores portáteis, num valor superior a 50 mil euros.Conhecido das autoridades, tinha sido condenado em janeiro a três anos de prisão, com pena suspensa. Já esteve na prisão por crimes semelhantes.