Falso médico atende 20 mil doentes

Francisco Santos é natural de Coimbra e suspeito de nos últimos oito anos ter exercido medicina no Brasil.

Por J.T. | 09:10

Chama-se Francisco Paulo Martins Melro dos Santos, é natural de Coimbra e suspeito de nos últimos oito anos ter exercido medicina no Brasil. Contudo, nunca terá sido médico.



O português é agora investigado pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, que tenta perceber o método de atuação do suspeito na zona de Belo Horizonte.



Francisco Paulo terá mesmo trabalhado numa organização não governamental, onde terá atendido cerca de 20 mil pacientes.



Segundo uma denúncia anónima, o homem nunca foi médico e prescreve medicamentos com um carimbo falso.