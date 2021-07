Falso militar da GNR seduzia mulheres para as roubar

A PSP da Guarda identificou um homem, de 54 anos, que se fazia passar por militar da GNR para seduzir mulheres e depois assaltar as casas onde residiam. O método de atuação do suspeito, já constituído arguido, passava por seduzir as vítimas com mais de 65 anos e em situação de vulnerabilidade emocional.“Depois de estabelecer uma relação emocional e de confiança com as vítimas passava a ter acesso às suas habitações e às de familiares próximos, de onde furtava dinheiro e objetos em ouro”, adiantou aoo comissário António Almeida, comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Guarda, que investigou os casos e chegou agora ao autor dos crimes.