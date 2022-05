Um homem, de 44 anos, foi detido pela GNR de Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, por se fazer passar por agente da autoridade, de forma a ganhar credibilidade ao vender aspiradores e outros eletrodomésticos.



O suspeito tinha em sua posse uma carteira profissional falsa. Presente a tribunal, saiu em liberdade, mas com obrigação de apresentações trissemanais no posto da GNR.