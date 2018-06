Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso técnico da EDP rouba mulher

Ameaça com pistola de alarme adaptada e foge com 185 euros.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um homem, que se fazia passar por técnico da EDP, assaltou, esta sexta-feira, à mão armada, uma mulher, dentro de casa, em Pero Pinheiro, Sintra. Fugiu com 185 euros.



Faltavam poucos minutos para as 17h30 quando a vítima, de 60 anos, ouviu a campainha. Aproximou-se da porta e ouviu o ladrão identificar-se como técnico da EDP que estava naquele local para proceder à leitura do contador da luz.



A mulher, que estava sozinha em casa, desconfiou logo e recusou-se a autorizar a entrada. Mas o homem impediu-a de fechar a porta e puxou de uma arma de fogo.



Com a pistola apontada, a mulher foi obrigada a entregar a mala, no interior da qual o falso técnico da EDP encontrou 185 euros em dinheiro. O homem pegou nas notas e fugiu a correr.



Segundo o CM apurou, de acordo com o relato da vítima, o ladrão usou uma pistola de alarme adaptada para munições reais. Escapou a pé, mas acredita-se que tivesse um carro escondido nas imediações.



A mulher alertou as autoridades da zona e a GNR ainda mobilizou várias patrulhas com o objetivo de localizar o assaltante, mas o homem não mais voltou a ser visto.



Por se tratar de um roubo à mão armada, a investigação do caso transitou para a alçada da Polícia Judiciária, que já esteve no terreno a efetuar diligências que possam levar à identificação do suspeito, que até ontem continuava em fuga.



O alerta foi dado pela própria vítima, depois de o assaltante ter escapado do local.