Falsos PSP presos por roubo no Bairro Alto

Três homens, de 24 e 32 anos, fizeram-se passar por agentes da PSP e, esta terça-feira de madrugada, a pretexto de uma revista de rotina, mandaram quatro jovens encostarem-se à parede na travessa dos Inglesinhos, em pleno Bairro Alto.Roubaram-lhes as carteiras e os telemóveis e ordenaram às vítimas que seguissem.Só que estas, de 14 e 15 anos, encontraram pouco depois polícias verdadeiros, da esquadra da PSP do Bairro do Alto, e denunciaram o roubo.Os três ladrões foram descobertos e perseguidos.Ainda tentaram resistir à detenção, obrigando os polícias a "usar a força necessária".