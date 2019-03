Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta a exame de condução deixa de obrigar a pagar nova inscrição

Comunicação de ausência deve ser agora feita no prazo máximo de cinco dias antes da data do exame.

Por M.C. | 09:13

O Governo, após recomendação da provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, aceitou isentar os candidatos que faltem aos exames de condução do pagamento de nova taxa de inscrição.



Até aqui a lei obrigava os candidatos a pagarem nova inscrição em caso de falta, ainda que a mesma fosse por motivos de saúde devidamente comprovados.



No final de 2018, Maria Lúcia Amaral recomendou ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas a alteração deste cenário, o que foi agora acatado. Assim, a comunicação de ausência deve ser agora feita no prazo máximo de cinco dias antes da data do exame.