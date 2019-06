Falta de água quente no Hospital de Évora gera queixas de utentes e funcionários

A falta de água quente no Hospital Espírito Santo, em Évora, está a provocar várias queixas por parte de utentes e funcionários.Segundo o que aconseguiu apurar no local, durante toda a manhã desta quinta-feira não foi possível que os utentes tomassem banho.De acordo com o depoimento de testemunhas, oteve conhecimento que esta situação já se repete há cerca de 20 dias. No entanto, quando questionou os funcionários da Unidade Hospital de Évora, a duração da falha destes serviços não foi confirmada.entrou em contacto com a direção do Hospital mas não houve qualquer reação. O departamento de Relações Públicas prometeu esclarecer os jornalistas após conseguir apurar os contornos desta falha nos serviços.