Falta de cartões de abastecimento param frota da PSP em serviço

A falta de renovação dos cartões de abastecimento de combustíveis está a deixar parte da frota da PSP parada. Sabe o CM que por falta de verba disponível – alegadamente em resultado da não aprovação do Orçamento do Estado para 2022 – os cartões não foram renovados e por isso foi dada ordem superior para não usar as viaturas em patrulhas de forma a poder dar resposta às ocorrências.









Por este motivo, no dia 31 de dezembro, todos os Comandos receberam ordem para atestar todas as viaturas de serviço. Esta segunda-feira de manhã, uma nova ordem interna: “Efetuar visibilidade em locais de elevada concentração de pessoas; Efetuar deslocações unicamente quando acionados pelo Centro de Comando e Controlo Operacional (CCCO), ou seja, para ocorrências; Nota: Proibido abastecer as viaturas até novas orientações”, lê-se no texto enviado aos agentes.

A Direção Nacional não quis comentar o caso, mas fonte oficial garantiu que a situação foi comunicada à tutela atempadamente e que estará brevemente resolvida, sem afetar a operacionalidade da PSP.