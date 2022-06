Falta de efetivos encerra quartel de Bombeiros no Porto

O quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto encerrou esta quinta-feira devido à falta de funcionários para assegurar o atendimento na central aos feriados e fins de semana. O serviço era feito por uma empresa externa, mas foi suspenso por falta de pagamento."O centralista recebeu ordem da direção para às oito da manhã fechar o quartel e reencaminhar as chamadas para um civil. Recebeu depois uma chamada para um incêndio e o socorro foi negado quando estavam 14 bombeiros à porta", conta Ricardo Silva, um dos 20 voluntários da corporação.O serviço foi feito pelos Sapadores do Porto, que receberam as outras chamadas. A direção está a ser acusada de cometer ilegalidades e em tribunal correm já processos. A Câmara do Porto e a Comissão Distrital de Proteção Civil dizem que o socorro está garantido na cidade. Nos últimos meses tinham sido já despedidos nove bombeiros assalariados.