Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de espaço em cemitério leva a sepultura no passeio

Câmara de Vila Verde está em negociações para conseguir alargar o terreno.

Por Ana Silva Monteiro e Secundino Cunha | 01:30

O Cemitério Municipal de Vila Verde atingiu a capacidade máxima e, na semana passada, a última campa acabou mesmo por ser colocada num passeio calcetado no interior do espaço, próximo das outras campas.



O problema é conhecido desde abril e a autarquia está em negociações com os proprietários dos terrenos adjacentes de maneira a conseguir realizar obras no local.



"A essa campa, damos a mesma dignidade que damos às outras. Por isso mesmo vamos reconfigurar o passeio, que passará a ter uma fileira de sepulturas", disse ao CM Patrício Araújo, vereador da Câmara de Vila Verde, admitindo que o cemitério está lotado.



Apesar de os lugares em terra serem poucos ou nenhuns, existem gavetões disponíveis para o efeito. " Existem lugares. Temos gavetões disponíveis, as pessoas é que preferem sepultar em terra.



Esta situação é provisória e, até solução definitiva, estas campas vão ter a mesma dignidade que as outras. Agora, vamos maximizar o espaço e dessa maneira dar a resposta necessária à população", garantiu o vereador.



O cemitério está situado à entrada da vila e já atingiu a capacidade máxima há vários meses. A população está apreensiva, mas tem reagido com serenidade a este problema.



As obras para alargar o cemitério são urgentes, no entanto, ainda não existem datas para o arranque desses trabalhos de requalificação. "As obras de alargamento vão ser realizadas assim que sejam concluídas as negociações com os proprietários dos terrenos que ficam ao lado do cemitério", explicou ainda Patrício Araújo.