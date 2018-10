Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de funcionários afeta escolas de Sintra

Pais ameaçam fechar Escola Mário Cunha Brito, em Belas, na próxima segunda-feira.

Por Bernardo Esteves | 09:25

A falta de assistentes operacionais (AO) está a provocar problemas em escolas do concelho de Sintra. A Associação de Pais da Escola Mário Cunha Brito, em Belas, ameaça fechar a escola na próxima semana, depois de esta sexta-feira o estabelecimento ter funcionado da parte da manhã com apenas um AO para mais de 200 alunos do 1º ciclo.



"É nossa sugestão que, não existindo na próxima semana condições mínimas de recursos humanos para a segurança e bem-estar das nossas crianças e docentes, os pais e famílias não permitam a abertura da escola", pode ler--se num comunicado da Associação de Pais.



A Câmara de Sintra afirma que na sexta-feira de manhã "duas AO apresentaram baixa médica", o que obrigou a deslocar uma de outra escola. Esta "irá continuar na escola enquanto se mantiverem as baixas". A autarquia garante que a escola "cumpre o rácio estabelecido por lei", com "9 AO que se dividem pelo pré-escolar (4) e pelo primeiro-ciclo (5)", para um total de 320 alunos.



Já na Escola Básica de Ouressa, concelho de Sintra, oito funcionárias fizeram esta sexta-feira greve de manhã e concentraram-se junto ao portão para reivindicar mais pessoal e instalações condignas. "A escola esteve encerrada até às 11h00 e não houve aulas", disse à Lusa João Santos, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.



O dirigente diz que duas funcionárias que saíram não foram substituídas, denuncia problemas nas instalações e anunciou um protesto junto à Câmara a 26 de outubro: "A entrada não tem fechadura, há ratos na escola e os AO não têm sala para refeições."



A autarquia diz que o agrupamento tem 64 auxiliares, acima dos 62 do rácio legal, e que em breve haverá obras na cozinha e espaços exteriores.