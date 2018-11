Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de manutenção no centro de saúde de Albufeira

Tamanho considerável da vegetação, que chega a tapar bocas de incêndio, e pragas.

Por Rafael Duarte | 09:30

Os utentes do Centro de Saúde de Albufeira reclamam a falta de manutenção no exterior do edifício. "Encontram-se, no local, ervas e arbustos que têm um tamanho considerável" e que chegam "a tapar bocas de incêndio e até a rebentar com os passeios".



O relato é de um dos utentes que lamentou esta situação, ao CM, porque "há dois anos que ninguém toma uma atitude e este problema tende a piorar".



Questionada sobre a falta de manutenção no edifício, a Direção Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Central admite a necessidade de se fazer uma intervenção no local mas explica que "é realizada regularmente a limpeza dos espaços exteriores das várias unidades de saúde", através da "contratação externa de empresas certificadas de desinfeções" ou "recorrendo à colaboração com as autarquias locais".



Neste sentido, o ACES garante que se "está a articular com a Câmara Municipal de Albufeira para a realização dos trabalhos de limpeza das ervas nas zonas contíguas e espaços exteriores do edifício do centro de saúde". O ACES reconhece, no entanto, que esta competência "não é da autarquia".



O mesmo utente adiantou ao CM que também há queixas da existência de ratos e baratas nos espaços exteriores do edifício do centro de saúde. Sobre este problema, o ACES garante que "foi realizada, por uma empresa certificada no passado dia 20 de setembro deste ano, uma desbaratização e desratização no interior e exterior das instalações". Durante esses trabalhos o ACES assegura que não foi detetada "qualquer praga" no centro de saúde.



O ACES lembra ainda que "este procedimento [desbaratização e desratização] é feito regularmente para evitar e também controlar este tipo de situações".