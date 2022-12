Falta de médico atrasa autópsias aos corpos do casal e da filha que morreram intoxicados em Sabrosa

As autópsias aos corpos do casal e da filha que morreram, na passada sexta-feira, intoxicados devido a uma braseira, em Sabrosa, foram realizadas apenas esta segunda-feira por não haver médico disponível no Gabinete de Medicina Legal de Vila Real.O profissional que existia reformou-se e agora o gabinete não tem nenhum médico a tempo inteiro.