Falta de médicos preocupa doentes em Loulé

A Extensão de Saúde de Boliqueime, em Loulé, está a funcionar, desde julho do ano passado, com apenas dois médicos, menos um do que o habitual. Os utentes dizem que a resposta nas consultas está condicionada e receiam que a unidade de saúde possa vir a encerrar as portas."Fiquei sem o médico de família em julho e tem sido muito complicado marcar consultas. O local mais próximo é a 14 quilómetros de distância, em Almancil, mas eu tenho 74 anos e não tenho muita mobilidade. A situação pode ficar mais complicada porque já me disseram que o centro de saúde poderá fechar", disse aouma utente, que preferiu manter o anonimato com receio de ser prejudicada na marcação de consultas.Em resposta, a ARS Algarve reconheceu que aquela unidade de saúde é composta, atualmente, por dois médicos e dois enfermeiros, sendo que deverá entrar outro médico em breve. O atendimento dos utentes está assegurado."Está a decorrer, a nível nacional, a contratação de médicos e um deles deverá ser colocado em Boliqueime. Quanto à questão do encerramento da extensão de saúde, não só é falsa como está prevista a manutenção corretiva de deficiências existentes no espaço", assegura a ARS.