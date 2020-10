“Apesar de ainda haver insuficiência de meios e recursos humanos, deixando muitas vezes processos por concluir a tempo e horas, não desistiremos de estar na primeira linha desse combate essencial para o estado de direito”, afirmou Luís Neves, diretor-nacional da PJ.



A comemoração dos 75 anos da Polícia Judiciária, cuja cerimónia decorreu esta terça-feira na sede da instituição, em Lisboa, serviu de palco a um alerta: os inspetores e peritos são poucos para combater, com rapidez, a corrupção.“Apesar de ainda haver insuficiência de meios e recursos humanos, deixando muitas vezes processos por concluir a tempo e horas, não desistiremos de estar na primeira linha desse combate essencial para o estado de direito”, afirmou Luís Neves, diretor-nacional da PJ.

“O País não é corrupto, as instituições não são corruptas. Há corruptos, sim, e a esses é preciso responder com investigações, acusações e julgamentos”, sublinhou Luís Neves, reconhecendo que “há um arrastar no tempo que não é desejável” em casos particularmente complexos, envolvendo corrupção, crimes financeiros, branqueamento de capitais e cibercrime, entre outros. Para os combater, são precisos “peritos”, que a PJ “está já a recrutar”. Os 100 novos inspetores, cujo ingresso na força policial foi adiado devido à Covid-19, “chegarão no próximo verão”.





A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, presente na cerimónia, reconheceu também que o combate a estes crimes não dispensa a necessidade de investimento e mais meios e revelou que vai ser aberto ainda este ano um concurso para 30 especialistas em investigação financeira. Marcelo Rebelo de Sousa reforçou que a PJ precisa de “meios capazes, atualizados, operacionais e eficazes”. O Presidente da República condecorou ainda a PJ com a Ordem do Infante D. Henrique. n *com lusa





Antecedentes



A Polícia Judiciária tem como primeiro antecedente a Polícia Cívica, criada por D. Luís, a 2 de julho de 1867. Os comissários

tinham de “descobrir crimes [...] e entregar os criminosos aos tribunais”.





Sede desde 1958

As instalações da rua Gomes Freire, em Lisboa, construídas com recurso a mão de obra prisional, foram inauguradas em 1958. O edifício continua, até aos dias de hoje, a ser utilizado pela PJ.





1945



É o ano em que, após reestruturação geral da Polícia em Portugal, é criada a Polícia Judiciária, tal como hoje existe, sob a direção do juiz de Direito Monteiro Júnior.