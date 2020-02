Falta de obras afasta navios de cruzeiro

No ano passado houve uma diminuição do número de navios e de passageiros no Porto de Cruzeiros de Portimão. A falta de dragagens está a afastar os navios de maior dimensão da cidade algarvia.Ao que apurou o, em 2019 fizeram escala no porto algarvio 57 navios, com 22 861 passageiros. Em comparação com o ano anterior, houve menos nove navios, bem como uma redução de passageiros. Para este ano, segundo consta no site do porto, estão previstas 54 escalas.O assoreamento do porto impede a entrada de navios com mais de 215 metros de comprimento. Ao CM, Isilda Gomes, presidente da câmara, considera necessário que "se avance rapidamente com o concurso da obra de dragagem do canal de navegação e da bacia de rotação", bem como de "ampliação do cais de acostagem". "Não é um investimento só para Portimão, mas para o Algarve", diz a autarca.Esta obra tem um custo previsto de cerca de 17,5 milhões de euros. Após as dragagens, o porto poderá receber navios até 272 metros de comprimento.Isilda Gomes diz que, desta forma, o porto já terá as condições para receber "navios de média dimensão", adiantando que um administrador de uma das maiores companhias de cruzeiros lhe garantiu que após as dragagens passariam a ser feitas escalas em Portimão.Ao que apurou o, o projeto das obras aguarda a declaração de impacte ambiental. O arranque das dragagens chegou a estar prometido para 2019.