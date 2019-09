Falta de visitas revolta reclusos em várias prisões do País

Reclusos das cadeias de Sintra, Lisboa e Caldas da Rainha revoltaram-se sexta-feira e sábado, quando se aperceberam de que não teriam visitas no fim de semana devido à greve dos guardas prisionais.Na prisão de Sintra, dezenas de reclusos da ala A recusaram-se a serem fechados nas celas, ao saberem que a greve dos guardas, iniciada na sexta-feira e que acaba esta segunda-feira, impede as visitas.Só uma hora depois é que os guardas os convenceram a entrarem nas celas. Sábado de manhã, foi a vez dos reclusos da ala B da cadeia de Lisboa. Informados de um plenário sindical, recusaram voltar às celas.Na prisão das Caldas da Rainha, um caixote do lixo foi incendiado pelo mesmo motivo, com familiares a exigirem entrarem para as visitas. A ação dos guardas resolveu os impasses.