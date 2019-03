Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta GNR para patrulhamento em São Brás de Alportel

Não há meios para acompanhar idosos que estão isolados na serra.

Por Tiago Griff | 10:01

O presidente da Câmara de São Brás de Alportel pede mais militares da GNR para que o patrulhamento de proximidade seja mais regular junto das populações mais isoladas, que compõem uma grande parte do concelho.



Cerca de 75 por cento do concelho de São Brás de Alportel está na serra do Caldeirão, o que leva a haver muitas habitações dispersas, na sua maioria, apenas com idosos lá a residir. É uma parte grande da população sambrasense que precisa de um acompanhamento mais próximo por parte da GNR para, por exemplo, evitar futuras situações de burlas ou roubos, e que não tem vindo a acontecer por falta de meios.



"Era importante que a GNR fizesse as ações de sensibilização como fez no passado para a população estar em alerta. São situações que, de algum tempo a esta parte, não têm existido porque não existe disponibilidade de meios humanos", revela ao CM o autarca Vítor Guerreiro.



Os 16 militares que a GNR local tem no posto têm servido para manter a taxa de criminalidade baixa – até porque o concelho não tem historial de grande insegurança – e para manter a ordem nas ocorrências diárias. Mas o ideal, para continuarem o patrulhamento de proximidade, seria de 22 militares.



"Contactámos o ministério da Administração Interna. Estão sensibilizados e esperemos que, em breve, não só em São Brás de Alportel como na região, haja um reforço de militares para dar uma resposta a situações que são muito pertinentes", garante ainda Vítor Guerreiro.