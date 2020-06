Falta indemnizar ferido grave dos grandes incêndios de 2017

O processo de indemnização aos feridos graves nos grandes incêndios de 2017 está praticamente terminado, estando apenas pendente um dos 75 casos, adiantou ontem a provedora de Justiça. As indemnizações rondam os 11 milhões de euros.



"Foram admitidos e remetidos (...) 187 pedidos de indemnização, que qualificou como ‘ferido grave’ 75 pessoas", refere Maria Lúcia Amaral. O caso em falta já recebeu indemnização intercalar. A indemnização às vítimas mortais ficou concluída em 2018, com 300 pedidos de indemnização admitidos em relação a 115 mortes, no total de 31 milhões de euros.

