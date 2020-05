Faltam 4300 praças nas fileiras do Exército

O Chefe do Estado-Maior do Exército admitiu esta terça-feira "um défice" de 4300 praças nas suas fileiras, muito abaixo do total de 9000 autorizados por lei, mas tem a expectativa de "inverter a situação".O general Nunes da Fonseca foi ouvido na comissão de Defesa Nacional e afirmou que os números deram sinais de uma estabilização no início do ano, e que foram feitos estudos, já entregues ao Ministério da Defesa Nacional, para tentar soluções quanto à falta de meios humanos."Esperamos que com a articulação de regimes de contrato, do regime de contrato especial e quadro permanente de praças consigamos inverter esta situação", disse.