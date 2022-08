O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante António Silva Ribeiro, disse esta segunda-feira na CMTV que faltam cinco mil militares nos três ramos (Exército, Marinha e Força Aérea) e que o Governo tem de fazer mais na retenção dos militares ao serviço. Referindo que não será o regresso do serviço militar obrigatório a resolver o problema da falta de efetivos nas Forças Armadas, Silva Ribeiro disse que o Governo deve trabalhar no sentido de promover a profissionalização e aumentar a atratividade na carreira militar.









Salientando que, para além de gente, “as Forças Armadas precisam de reforço de equipamentos”, o chefe das Forças Armadas lembrou que a colaboração com a sociedade civil tem sido exemplar. “Ao nível da prevenção e do combate aos incêndios florestais, por exemplo, estiveram envolvidos, até ao momento, mais de 8500 militares”, frisou António Silva Ribeiro. n S.C.