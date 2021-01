Faltam viaturas à GNR de Coruche

A GNR de Coruche, segundo apurou o CM, tem ao serviço apenas um carro, com mais de 15 anos e 600 mil km, depois de um acidente e várias avarias terem retirado do serviço duas pick-ups e uma viatura ligeira.Uma viatura de nove lugares, afeta ao Comando da GNR de Santarém, está emprestada ao posto de Coruche e só pode sair em casos de extrema urgência.A GNR diz aguardar verbas do Ministério da Administração Interna para proceder à inspeção e reparação das viaturas. E "pretende colocar no mais curto espaço de tempo duas viaturas no Posto de Coruche, uma delas todo-o-terreno".