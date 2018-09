Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família alimenta raposa após fogo em Monchique

Animal, que vive no meio da zona ardida, passou a ser visita diária.

Por José Carlos Eusébio | 01:30

Foi logo após o incêndio que arrasou a serra de Monchique, no início de agosto, que a raposa começou a ser vista junto da casa de Jorge Gaspar e Graça Nunes. O animal estava esfomeado e foi-se aproximando cada vez mais dos moradores, que, condoídos pelo seu estado faminto, decidiram dar-lhe comida. Desde então, a raposa, entretanto batizada com o nome de Juliana, passou a fazer visitas diárias. Todas as noites, por volta das 22h00, surge do meio da escuridão e da floresta ardida para comer.



"Hoje a ementa foi frango, mas já tem comido entrecosto e bifes de peru. Damos sempre uma cozedurazinha à carne. Acho que ela já está mal habituada...", conta Jorge Gaspar, que, tal como a mulher e os filhos Bernardo, de 12 anos, e Rodrigo, de apenas 8, conseguiram conquistar a confiança da raposa, a quem dão comida à mão. "É triste ela aproximar-se por ter fome, mas acaba por ser um gesto de carinho da nossa parte", frisa ao CM Graça Nunes.



O pequeno Bernardo conta ainda que "a Juliana costuma roubar coisas e depois temos de ir atrás dela", adiantando que "já levou um chinelo, uns óculos de mergulho e um tubo".



Em redor da casa da família, entre Monchique e Alferce, a devastação é completa, só existindo floresta ardida. A própria habitação também foi atingida pelas chamas, sofrendo danos que estão agora a ser reparados. A família não vive em permanência nesta casa na serra, mas, em caso de ausência, os vizinhos já lhes prometeram que vão continuar a alimentar a raposa.