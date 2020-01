Família assume ataque a enfermeiro e PSP no hospital de S. João no Porto

Confessaram todos os factos de que estão acusados e pediram desculpas ao enfermeiro, ao assistente operacional e ao agente da PSP que insultaram e agrediram no Hospital de S. João, no Porto, em fevereiro de 2018. Os quatro arguidos começaram ontem a ser julgados no Tribunal de S. João Novo e garantiram estar "arrependidos" da situação.Um dos homens aguardava para ser ser assistido nas Urgências daquele hospital devido a problemas relacionados com a diabetes. Alegadamente devido a uma espera mais demorada, criaram um tumulto - o filho do utente que ia ser assistido agrediu um enfermeiro que se encontrava a atender outro paciente na zona da triagem. Os restantes familiares foram em auxílio do agressor e também atacaram, com socos, aquele profissional, que já havia chamado os vigilantes da unidade hospitalar devido ao barulho excessivo que o grupo estava a fazer. Um dos vigilantes e um assistente operacional também foram alvo de agressões.Já à saída do S. João, outro dos arguidos apontou os dedos, imitando o formato de uma pistola a um agente da PSP . De seguida, entrou num carro e conduziu-o em alta velocidade na direção do polícia, sendo que, segundo garante o Ministério Público, apenas se desviou do carro porque a PSP disparou.Na confissão integral dos factos, os homens explicaram ao tribunal que estavam todos alcoolizados, uma vez que se deslocaram ao hospital depois de um convívio familiar.