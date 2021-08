Um casal - o homem de 52 anos, a mulher de 47 - e um filho, de 21, sofreram ferimentos graves ao serem colhidos por um carro numa passadeira, na tarde desta sábado, em frente ao mercado de Cascais, na avenida Dom Pedro I.O casal foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, enquanto o filho foi assistido no hospital do concelho.O alerta foi dado pouco depois das 15h00. As vítimas, de nacionalidade espanhola, estariam de férias.