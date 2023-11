Uma família, com três filhos menores, vive numa casa em que o teto ruiu e onde chove dentro da própria habitação, em Alcabideche, Cascais. Esta família recebeu uma ordem de despejo que contestou e ganhou. No entanto, em janeiro de 2023 vão ter de sair da casa.A mãe, solteira, está a receber subsídio de desemprego e desespera por uma habitação acessível.Ao, relatou que já contactou as entidades competentes mas ninguém se mostrou disponível para os ajudar.