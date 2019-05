Família de 13 pessoas detida após 58 assaltos

A GNR de Lisboa desmantelou uma rede criminosa que fez 58 assaltos a casas na Grande Lisboa.A investigação que durava há oito meses culminou com a detenção de 13 pessoas, todas da mesma família - oito homens e cinco mulheres.As autoridades realizaram 42 buscas domiciliárias, a veículos, a lojas de compra e venda de ouro onde vendiam os artigos roubados e até no Estabelecimento Prisional de Vale dos Judeus, onde um recluso – alegadamente através de um telemóvel – mantinha contacto com o exterior.O grupo foi tramado por tirar fotografias com um tablet roubado que estava ligado à cloud da vítima que recebeu as imagens.Foram apreendidos 11 carros, 198 peças de ouro avaliados em 130 mil euros, dinheiro e eletrodomésticos.