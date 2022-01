Família de criança agredida na escola em Matosinhos ameaçada

Após a divulgação do vídeo que mostra a agressão a um aluno, de 12 anos, na Escola Básica da Barranha, em Matosinhos, a família da vítima revelou ao CM que foi alvo de ameaças nas redes sociais. Rita Maia, cunhada do menino agredido, conta que a vítima “recebeu mensagens com represálias”. Ainda esta terça-feira, o estabelecimento de ensino adiantou que o agressor foi suspenso preventivamente e vai ser alvo de um processo disciplinar.









A família da vítima recusa comentar a suspensão do jovem, mas Rita Maia afirma que desde segunda-feira “a escola não voltou a contactar os pais”. Susana Pinto, mãe, afirmou-se “revoltada” com a falta de ação do estabelecimento de ensino.