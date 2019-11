Os irmãos de Armando Calheiros, de 37 anos, souberam pelas notícias do homicídio brutal do familiar, em França.O emigrante português, originário de Ponte da Barca, foi assassinado à facada na quinta-feira, por uma mulher brasileira, de 47 anos, com quem mantinha um relacionamento amoroso.Armando emigrou para França ainda antes de completar os 18 anos. Há quase quatro que não contactava os familiares. Estava desempregado e vivia na rua. A homicida está em prisão preventiva.