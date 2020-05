Família de emigrantes em França pede ajuda para transladar português

Uma mulher portuguesa emigrada em Paris está a pedir ajuda para conseguir transladar o corpo do marido, Carlos Pinto, de 33 anos, que morreu vítima de um enfarte do miocárdio, no dia 13 de maio. A família vivia em França, com graves dificuldades económicas, e sobrevivia apenas com a ajuda de associações e conhecidos."Precisamos de três mil euros para transladar o corpo e nós nem dinheiro para comer temos", contou aoLilian Sobrinho. A família, com um filho de oito anos, vendia agora máscaras de proteção da Covid-19 para conseguir dinheiro para bens e alimentação.