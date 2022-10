A família de Fábio Guerra, o agente da PSP assassinado em março deste ano, pede agora 550 mil euros de indemnização pelo homicídio do polícia de 26 anos. O pedido entrou no Campus de Justiça, onde decorrerá o julgamento, e visa ressarcir os danos sofridos pelos pais que perderam o jovem, no auge da sua vida.









