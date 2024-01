Família de Fátima encontra roupa no local onde foi descoberto cadáver

A família de Fátima Araújo, a mulher que foi dada como desaparecida a 23 de novembro do ano passado e o corpo encontrado a 28 de dezembro numa horta, em Carnaxide, fez buscas no local e encontrou roupa (incluindo interior) e as chaves de casa da vítima. Recorde-se que apenas 13 dias após o corpo ter sido encontrado é que a família foi notificada. A PSP confirmou que o cadáver tinha documentos, mas por estar irreconhecível e não ser certo que lhe pertencessem, não quiseram alarmar a família. A autópsia foi inconclusiva e a PJ terá dito aos familiares não haver indícios de crime. A família já pediu segunda autópsia.