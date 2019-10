Família de homem desaparecido reclama contra hospital

Os familiares de José João, o homem de 73 anos que está desaparecido desde quinta-feira de manhã depois de ter fugido do hospital de Portimão, apresentaram ontem uma reclamação naquela unidade de saúde."Deixámos o nosso protesto no livro amarelo, mas estamos ainda a ponderar avançar com outras medidas", revelaram aoas sobrinhas do doente, Ana Magina, de 53 anos, e Alzira Correia, de 60, que explicam que José João deu entrada no hospital, quarta-feira à tarde, "confuso e descompensado". Por isso, entendem que "nunca o deveriam ter deixado sair do hospital naquele estado".Os familiares denunciaram o caso à GNR, quinta-feira à tarde, após terem telefonado para a unidade de saúde a perguntar pelo doente. Tanto a família como a GNR têm desenvolvido buscas no sentido de localizar o homem. "Ele foi visto a entrar num terreno junto ao hospital. Depois disso, não há sinal dele. Batemos tudo, a pé e de carro, pelo mato e em casas abandonadas", referiu aoDaniel dos Reis, cunhado de José João.Fonte da GNR disse ao CM que "os militares têm feito buscas na zona e que durante o fim de semana até foi usado um drone para bater toda a área do hospital, Malheiro e EN 125, mas não foi encontrado qualquer vestígio". A família, contudo, não desiste e continua a procurar José João.Contactada pelo, fonte hospitalar disse que o hospital "está a colaborar com as autoridades" e "vai responder diretamente aos familiares após ter apurado o sucedido".