Família de homem encontrado morto na praia da Fonte da Telha em Almada acredita em crime

O corpo que apareceu quarta-feira à tarde no mar na praia da Fonte da Telha, em Almada, foi esta quinta-feira identificado pela família como sendo de Paulo Marcelino, de 50 anos, um empregado de restaurante que estava desaparecido desde o dia 10 da Linha do Estoril. "Mataram o meu irmão. Tinha a cara toda desfeita por armas brancas", disse aoa irmã, Elisabete Marcelino.Fonte policial afirmou que é "prematuro" tirar conclusões antes da autópsia, que dirá se a morte foi por afogamento ou por lesões. "O corpo esteve alguns dias no mar e, além da decomposição, pode ter sido cortado por contacto com rochas", disse aoa mesma fonte.Paulo Marcelino saiu de casa, em São João do Estoril, ao início da noite de dia 10 para fazer o turno da noite no restaurante Grande Onda, no paredão de Carcavelos. Um colega que o esperava na estação já não o viu. "Ele era uma joia de pessoa. Ninguém lhe poderia querer mal", assegurou a irmã.