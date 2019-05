Família de homem que morreu a combater fogo vai processar Estado

A viúva e os dois filhos menores de Avelino Mateus, o funcionário da Câmara de Oleiros que morreu a combater um incêndio a 7 de outubro de 2017, vão processar o Estado por este se negar a pagar a indemnização à família.O homem de 50 anos perdeu a vida a manobrar uma máquina de rastos quando abria um aceiro a pedido da Proteção Civil e foi a única vítima mortal - entre quase 120 - dos fogos desse ano que não teve indemnização."A lei prevê indemnizações para todas as vítimas dos incêndios florestais entre os dias 17 e 24 de junho e 15 e 16 de outubro de 2017. Como o Avelino morreu a 7 de outubro não é abrangido. Mas tendo em conta as circunstâncias da morte, a família deveria ter direito à indemnização. É uma questão de justiça e bom senso", frisa Fernando Jorge, presidente da Câmara de Oleiros, que ficou revoltado com a resposta do primeiro-ministro à sua última carta: "Recusa a indemnização e diz que se a família entender, que recorra à via judicial e que ponha o Estado em tribunal".O autarca considera o caso "uma vergonha para o País e para o Governo" e espera que o primeiro-ministro recue.A Câmara de Oleiros deliberou por unanimidade apoiar com alimentação, alojamento, propinas e material escolar os dois filhos de Avelino Mateus até que estes acabem uma licenciatura, caso queiram prosseguir um curso universitário.Avelino era o único sustento da família que, depois da sua morte passou a receber uma pensão mensal da seguradora na ordem dos 200 euros. A viúva terá ainda direito a uma "pensão de sangue", mas o processo ainda não está concluído.