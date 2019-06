Família de idosa que morreu acusa cuidadora de maus-tratos

A família de uma idosa de 95 anos, de Montemor-o-Novo, que morreu no início da semana após hospitalização no hospital de Évora, acusa a cuidadora de maus-tratos e fez queixa na GNR.A 16 de maio, os bombeiros foram chamados de urgência a casa de Joaquina Amador. O socorrista que fez o serviço contou aoque, quanto à saúde da idosa, não encontrou "nada de anormal"."Estava talvez um pouco desidratada. Foi chamada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, que acompanhou o transporte para o hospital de Évora", disse. Joaquina Amador ficou internada 18 dias, acabando por morrer no dia 3 de junho.A família apresentou queixa por maus-tratos contra a cuidadora, acusando-a de fazer a idosa passar fome. Joaquina estava institucionalizada num centro de dia e regressava a casa ao final da tarde, onde recebia os cuidados da acusada. Teria uma herança choruda.