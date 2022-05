"Vais morrer, preto do c***”. A frase, dita numa mensagem de voz a Igor Silva, por uma das mulheres do agregado familiar de Marco ‘Orelhas’, pode levar a família da vítima mortal a pedir um agravamento da qualificação penal imputada aos suspeitos, por o crime ter motivações racistas. O CM sabe que é este o entendimento dos familiares de Igor - o jovem cabo-verdiano brutalmente esfaqueado na Alameda do Dragão -, que garantem ter havido ameaças anteriores.









Ver comentários