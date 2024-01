Luís morreu aos 17 anos, duplamente atropelado na A3. A justiça nunca encontrou o condutor do segundo carro. A família requereu a abertura de instrução, mas nunca se soube de facto o que aconteceu.



Os pais de Luís foram ainda condenados em custas judiciais por interporem uma ação em tribunal.



As suspeitas de corrupção na Madeira resultaram em três detenções, um dos quais Pedro Calado, braço-direito de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.









