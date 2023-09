Família de jovem que morreu no Hospital Curry Cabral em Lisboa acusa médicos de negligência

Débora Peralta, de 25 anos, morreu a 17 de julho, depois de um alegado erro médico. A família acusa os médicos, que lhe retiraram uma pedra da vesícula, de negligência.A jovem estava a trabalhar nos Santos Populares, em Lisboa, quando se começou a sentir mal. Débora queixou-se à mãe de dores nos rins.Depois de uma semana a aguentar as dores, Débora foi ao Hospital de São José, em Lisboa, tendo acabado por ser reencaminhada para o Hospital dos Capuchos, onde se viu obrigada a fazer uma dieta para realizar um exame de diagnóstico.A 9 de julho a jovem foi a casa. A família refere que a jovem estava muito magra e muito amarela.A 10 de julho, Débora foi para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde fez, no dia seguinte, o exame de diagnóstico. A jovem ficou internada entre os dias 11 e 16 de julho sem que a família soubesse qualquer informação sobre o estado clínico.A jovem foi operada a 16 de julho. Segundo a família, o instrumento utilizado para a remoção da pedra na vesícula abriu-se aquando da extração da mesma, perfurando o intestino da jovem.Débora acabou por morrer no dia 17 de julho. A jovem deixa dois filhos menores, um de quatro anos e um de cinco anos.A família já reportou o caso a um advogado. Aguardam agora os relatórios para avançar com a queixa.