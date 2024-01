Quatro meses depois ainda não há rasto do corpo de Mónica Silva, mas a família não desiste e ainda acredita que vai fazer o funeral. No Investigação CM desta terça revelam-se outros casos de crimes sem corpo.



Fernando Valente exigia que a relação com Mónica fosse secreta, mas a grávida da Murtosa quebrou este segredo que viria a ser mortal e revelou à família quem era o pai do menino.









