A família do rapper Mota Jr, assassinado à porta de casa, pede uma indemnização de 400 mil euros aos quatro arguidos: Edi Barreiros, João Luizo, Fábio Martins e Catarina Sanches. Filomena Mota, mãe do músico, constituiu-se assistente no processo. É representada por Pedro Namora, advogado que denunciou situações de abusos sexuais no âmbito do processo Casa Pia.