A família de Ricardo Cunha, um português de 23 anos morto a tiro a 11 de setembro de 2010, em Londres, Inglaterra, usou esta sexta-feira a passagem do 10º aniversário do crime para lançar a oferta de uma recompensa no valor de 32 mil euros por informações que ajudem à captura dos responsáveis do crime.





Tal como onoticiou na altura, Ricardo Cunha estava em casa com a namorada a ver televisão, no Sul de Londres, quando ouviu bater à porta. Foi à janela e um tiro perdido atingiu-o na cabeça, provocando-lhe a morte.