Família de português que morreu em violenta colisão no Luxemburgo pede ajuda para transladação do corpo

Um cidadão português natural de Sameice, concelho de Seia, morreu no domingo num acidente de trânsito em Bascharage, no Luxemburgo, e a família está a realizar um peditório público para a trasladação do corpo para Portugal.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou à agência Lusa a morte de um cidadão nacional em Bascharage, no Luxemburgo.

"O caso está a ser acompanhado pelo Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, que está em contacto com a família deste cidadão nacional, a quem prestou condolências em nome do Governo português e manifestou disponibilidade para prestar o apoio necessário no âmbito das competências dos postos consulares", lê-se no esclarecimento solicitado pela Lusa.