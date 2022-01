Família de recluso morto na prisão de Alcoentre acusa guardas prisionais de homicídio

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais já abriu um inquérito e garante que o homem foi imediatamente assistido.

A família do recluso que morreu, na passada segunda-feira, no estabelecimento prisional de Alcoentre, está em protesto e acusa os guardas prisionais de homicídio.Em entrevista exclusiva à, os familiares revelaram ter provas de que o recluso foi assassinado pelos guardas prisionais, mencionado que o preso "recusou a medicação" que os guardas prisionais lhe queriam dar. Outros prisineiros, amigos dos familiares da vítima, dizem que "viram três guardas a sair da cela com manchas de sangue".O recluso morreu após um alegado ataque psicótico.