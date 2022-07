uatro adultos e três menores - com apenas 9, 7 e 3 anos de idade - da mesma família estavam já a dormir, pelas 03h00 desta quarta-feira, quando a sua casa, em Cascais, foi invadida por seis homens encapuzados e armados. As vítimas foram separadas e as crianças fechadas num quarto. Os assaltantes exigiram dinheiro, joias e outros bens de valor, mas acabaram por levar apenas dois telemóveis que estavam visíveis.









